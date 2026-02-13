第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園）に３年ぶり３度目の出場を決めた専大松戸（千葉）のセンバツ旗授与式が１３日、千葉・松戸市内の同校で行われた。７７歳のベテラン・持丸修一監督が指揮するチームは昨秋、小林冠太投手（１年）が打たせてとり、広角に打ち分けられる吉岡伸太朗捕手（２年）を中心とした打線で昨秋の千葉県大会を制覇。その後の関東大会では、準決勝でその後大会を制した山梨学院に敗れ