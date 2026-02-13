159.63ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.72エンベロープ1%上限（10日間） 156.62一目均衡表・雲（上限） 155.78一目均衡表・基準線 155.5321日移動平均 155.17一目均衡表・雲（下限） 155.1710日移動平均 155.02一目均衡表・転換線 154.70100日移動平均 153.62エンベロープ1%下限（10日間） 152.91現値 151.43ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 150.5