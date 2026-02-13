お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が12日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。1人暮らし時代を振り返った。番組では、これから1人暮らしを始める視聴者にアドバイスすることに。実家を出てからは同せい、同居しかしておらず「1人暮らしをほぼしたことない」と大吉。「ただ、わずかな期間だけ1人暮らししたことあるけど、めっちゃ寂しかった。なぜなら何にもやることなかったから」と回想した。