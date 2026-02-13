12日、東京・表参道ヒルズで行われた、300種以上の北海道産チーズに出会えるイベント「北海道地チーズ博」のオープニングセレモニーに、俳優の波瑠（34）が登場した。【映像】波瑠、勝負料理を明かす「母が考えついたレシピ」去年12月に、俳優の高杉真宙（29）との結婚を発表した波瑠。日頃、チーズをよく食べているということで、チーズを使った勝負料理を明かした。波瑠「とても家庭的な料理だが、母が考えついたレシピで。