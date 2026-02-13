B1東地区所属のレバンガ北海道は2月13日、B3の香川ファイブアローズと契約満了となったジョーダン・ナタイと『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の選手契約を締結したことを発表した。 ニュージーランド出身で現在32歳のナタイは196センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ニュージーランドNBLやオーストラリアNBL、ブリ