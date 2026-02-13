タナベコンサルティンググループがプラスに転じている。午後１時ごろに上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９３％）、または１億５０００万円とする自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。取得期間は２月２４日から３月３１日までで、中期経営計画で目標に掲げる「ＲＯＥ（株主資本純利益率）１０％」の達成や更なる企業価値の向上を実現するためとしている。 出所：MINKABU PRESS