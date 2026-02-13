株式会社オリエンタルホビーは、「Billingham」「WOTANCRAFT」の製品を展示するイベントを横浜・みなとみらいで開催する。期間はCP+2026と同じ2月26日（木）～3月1日（日）。 同社が輸入代理店を務めるカメラバッグブランド「Billingham」「WOTANCRAFT」を手に取れるイベント。2023年からCP+の会場近くで開催されている。今回は特別出展として、Rock’n Roll カメラストラップの展示もある。 また、カメラ用ボ