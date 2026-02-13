大塚ホールディングス [東証Ｐ] が2月13日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比5.8％増の3631億円に伸びたが、26年12月期は前期比27.0％減の2650億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比56.8％減の654億円に大きく落ち込んだが、売上営業利益率は前年同期の10.4％→11.1％に上昇した。 株探ニュース