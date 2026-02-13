クリヤマホールディングス [東証Ｓ] が2月13日後場(13:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比8.1％減の48.2億円になったが、26年12月期は前期比11.9％増の54億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を56円→61円(前の期は55円)に増額し、今期も61円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常