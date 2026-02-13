この記事をまとめると ■2026年2月13日に大阪オートメッセ2026が開幕した ■大阪オートメッセ2026のオープニングセレモニーを開催 ■総勢たるメンバーによるテープカットが華々しく行われた インテックス大阪で熱く開幕「大阪オートメッセ2026」 2月13日10時、大阪南港のインテックス大阪内のインテックスプラザに設けられた特設ステージ「カスタマイズアリーナ」にて、大阪オートメッセ2026のオープニングセレモニーが行われた