13日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、スイス代表アウトサイドヒッターのジュリー・レングヴァイラー（27）の加入を発表した。背番号は17を着用する。 今シーズンのSVリーグ女子で2位の好位置につけるSAGA久光だが、1月に今シーズンから加入していたギリシャ代表アウトサイドヒッターのオルガ・ストランツァリが退団し、15人とい