昨年１１月に仲代達矢が９２歳で急逝して３か月。主宰した無名塾の教え子たちが３月７、８日に石川県七尾市の能登演劇堂で「等伯―反骨の画聖―」を上演する。「松林図屏風（びょうぶ）」で知られる七尾出身の絵師・長谷川等伯の半生を演じる赤羽秀之（５６）と、妻役の円地晶子（えんじあきこ）（４７）に意気込みを聞いた。（編集委員祐成秀樹）「本当はどこかにいる。つらすぎるから、私はまだ受け止めないようにしている