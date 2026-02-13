東京・東村山市の駐車場で2025年11月、駐車していた車から現金を盗んだ疑いで男が逮捕された。男は調べに対し容疑を否認。周辺地域では同様の被害が多数確認されており、余罪があるとみられている。さらに2026年1月、男は車を急発進させて警察官2人にけがさせていて、公務執行妨害の疑いも持たれている。駐車場の“窃盗事件”49歳容疑者を逮捕東京・東大和署で12日朝に撮影されたのは、警察官に連れられ、うつむきながら歩く男だ。