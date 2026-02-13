ケイシー・ワッサーマン氏＝2025年5月/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images（CNN）スポーツのマーケティングなどを行う米ワッサーマンを率いるケイシー・ワッサーマン氏が、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に関連する文書に記載があったことを受け、所属アーティストの反発に直面している。文書からはエプスタイン氏の飛行機に搭乗していたことや、エプスタイン氏と共謀して未成年者を虐