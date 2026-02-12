「ぽっこりお腹が気になる」「くびれを取り戻したい」そんなお悩みを抱えている方におすすめしたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドベンド（軽減法）】です。たった１日５セットで、腰まわりをグッと引き締める効果を期待できます。忙しい毎日でも気軽にできて、気づいたときにはスッキリとしたラインが手に入るでしょう。🌼体幹まで深くお腹をねじるだけ。１日１分【お腹の引き締め＆くびれ作りに効く】簡単ス