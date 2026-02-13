高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第95回）が13日に放送され、熊本行きを決意したトキ（高石）が幼なじみのサワ（円井わん）と別れの時間を過ごした冒頭シーンに対して、ネット上には「初っ端から大泣き」「開始2分で号泣…」「美しい友情に乾杯」などの反響が寄せられた。【写真】サワを抱きしめるトキヘブン（トミー・バストウ）の本当の