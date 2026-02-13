二宮和也がMCを務める『ニノさん』（日本テレビ系）の2月20日放送回は、レギュラー放送の最終回となる2時間スペシャル。赤楚衛二、阿部詩、有村架純、浦川翔平、多部未華子、吉田鋼太郎、渡辺謙といった、番組にゆかりのある豪華ゲストが一堂に会する。【写真】豪華ゲストが『ニノさん』ファミリーと大盛り上がり！今回の『ニノさんSP』は、2013年から続いた番組にとってレギュラー枠での最後の放送となる。そんな大切な回に駆