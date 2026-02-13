子ども服はすぐにサイズアウトしてしまうため、ご近所さんや親せきの間で、おさがりをもらったり、あげたりすることも多いですよね。一方で、思い出の詰まった服など、どうしてもおさがりに出したくないものもあるでしょう。今回は、そんな「おさがり」をめぐって義実家との間にトラブルが起きてしまった、筆者の知人・Sさんの体験談をご紹介します。 姑から娘に買ってあげた服を返してと言われ……