新日本プロレスは１２日、「旗揚げ記念日」（３・６大田区総合体育館）の主要対戦カードを発表した。１９７２年３月６日に同所（当時の名称は大田区体育館）でアントニオ猪木さんが旗揚げした新日本プロレス。５４年目の記念日は、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者・ＤＯＵＫＩにマスター・ワトが挑戦するタイトルマッチなど４試合が決定した。今後、全試合と試合順が発表となる。◆３・６大田区決定済みカード▼『ＮＥＷＪＡ