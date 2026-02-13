２０２６年３月期の第３四半期累計（２５年４−１２月）決算が出そろいつつある今、営業利益が高成長している銘柄を緊急分析した（２５年３月期第３四半期累計の営業利益３億円以上の銘柄）。営業利益は企業の主力事業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す重要な財務指標で、営業利益の持続的な成長は企業の生存と発展にとって不可欠な要素といえる。営業利益の増加が続くメリットには、次のものがある。まず、企業