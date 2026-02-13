おととし、学生主導の反政府デモにより長期政権が崩壊したバングラデシュで、政変後初めてとなる総選挙が行われ、最大野党が過半数を獲得したとして勝利宣言しました。バングラデシュではおととし、公務員採用の特別枠に反発する学生らの大規模な抗議デモで強権政治を続けた前政権が崩壊し、ハシナ前首相は隣国のインドに逃亡しました。国家の再建に向けた動きが進む中、12日に政変後初めての総選挙が行われ、最大野党の「バングラ