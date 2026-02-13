宜野座キャンプに参加している阪神の新外国人投手イーストン・ルーカス（29＝ブルージェイズ）が13日、初のライブBPに登板した。同僚のドリス、モレッタらも見守る中で中川、前川に志願参加したディベイニーとの対戦。前川からは149キロの速球で空振りを奪うなど、球威と安定感を印象づけた。10日には来日3度目のブルペン投球でスライダーを精力的に投げ「感覚的には大きく曲がる、変化量は大きくなってるかなとは思います。