MLB・カブスのホーキンスGMが、今永昇太投手に期待する今季の役割や、WBCへの考えについて明かしました。昨季メジャー2年目を迎えた今永投手は、日本で行われたMLB開幕戦の開幕投手を任されるなど、その存在感をアピール。先発として登板を重ねてきました。しかしシーズン後半からは“一発”を被弾する場面も増加。オフにはFAとなるも、クオリファイング・オファーを受け入れカブスとの1年契約を結びました。ホーキンスGMは、今永