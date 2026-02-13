タレント上沼恵美子（70）が13日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。審査員を務めていた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」での“騒動”をめぐり、ダウンタウン松本人志の対応を「後輩のために美しいなと思った」と振り返った。上沼は21年を最後に審査員を卒業したが、「M−1」の現場について「あのピリピリした楽屋の空気、皆さんご存じ？えらいことですよ」と漂う緊張感を回想。パーソ