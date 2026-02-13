現地時間12日に行われたコパ・デル・レイ（国王杯）準決勝1stレグで、アトレティコ・マドリードがバルセロナに4−0と大勝。2ndレグを前に大きなアドバンテージを得た。同試合で痛恨のミスから先制点を献上したバルセロナ所属のスペイン人GKジョアン・ガルシアには、試合後に厳しい評価が下されている。前半立ち上がりの7分、J・ガルシアはスペイン代表DFエリック・ガルシアからのバックパスをトラップしようとしたところ、痛恨