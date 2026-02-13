リヴァプールに所属するフランス代表DFイブライマ・コナテが、現地時間12日に自身のインスタグラムを更新。左足を負傷した日本代表MF遠藤航にエールを送った。同11日に行われたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で、遠藤は右サイドバックの位置で出場。リーグ戦では今季初先発となったものの、62分に相手のクロスを防ごうとしたプレーで左足を捻ってしまった。一度は立ち上がり直後のコーナーキックに対応したものの、そ