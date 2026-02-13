菅野がロッキーズの紫色のユニホームをまとってキャンプイン(C)Getty ImagesオリオールズからFAとなりロッキーズに1年契約で加入した菅野智之が現地時間2月12日、アリゾナ州スコッツデールの球団施設でキャンプイン。【動画】この邪悪なスプリット！菅野がエンゼルス打線に快投を見せたシーンメジャー1年目となった昨季は、オリオールズで10勝10敗、防御率4.64。オフにはFAとなって所属チームがなかなか決まらずにファンを心配