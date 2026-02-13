今回で7回目を迎えるタリーズコーヒーと『トムとジェリー』のコラボレーション。毎回かわいいと話題を集める人気コラボで、これまでは桜をテーマに取り入れ、ピンクを基調としたデザインが印象的だった。ところが今回は、桜をテーマに入れておらず新しい世界観を届けたいという担当者の想いと、“トムとジェリーといえばチーズ”という発想から、ビジュアルは一転して黄色がメインカラーに。これまでのふんわりとした春色イメージ