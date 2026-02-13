父にタレントの中山秀征（58）、母に元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）を持つ俳優の中山翔貴（26）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。父とのエピソードを披露した。MC陣から、芸能界入りを反対されなかったかと聞かれた中山。「肯定もしなければ否定もしない」状態だったと明かした。「自分の人生だから決断は任せるけど、華やかな世界だけど言われることもあるだろうしっていうのは