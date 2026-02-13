女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（54）が13日、東京都港区のオーストラリア大使館を表敬訪問した。来月オーストラリアで開催される女子アジア杯を控える中、アンドリュー・シーラー次期駐日大使らと歓談し、「日本とオーストラリアのつながりを感じる素晴らしい機会になった」と語った。女子アジア杯出場国のうち、オーストラリアは日本の8位に次ぐ世界ランキング15位。互いに順当に勝ち上がれば準