「阪神春季キャンプ」（１３日、宜野座）阪神の新外国人、イーストン・ルーカス（２９）＝前ブルージェイズ＝が初めてライブＢＰに登板した。伏見とバッテリーを組み、２６球を投じて安打性１、最速１４９キロを計時した。新外国人のディベイニーや中川らを相手に、直球にスライダーやチェンジアップを織り交ぜて翻弄（ほんろう）。前川と対峙（たいじ）した際には、この日最速の１４９キロで空振りを奪った。安定感ある投