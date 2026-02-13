【REANIMAL】 2月13日発売 通常版：5,720円 デジタルデラックスエディション：8,470円 Tarsier StudiosとTHQ Nordicは、2月12日にNintendo Switch 2/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用協力型ホラーアドベンチャー「REANIMAL」の完成披露会を東京・恵比寿ガーデンルームにて実施した。本作は「リトルナイトメア」