家賃負担を抑えるために、都営住宅など公営住宅への入居を検討する高齢者も少なくないでしょう。特に年金収入が月12万円程度の場合、民間賃貸では負担が重く感じられることもあるかもしません。 ただし、都営住宅には申し込み資格や所得要件が定められており、単純に「年金収入が低いから入れる」とは限りません。本記事では、単身高齢者が都営住宅に入居できる条件と、年金月12万円の場合の所得判定を整理します。