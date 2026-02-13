「老後資金は2000万円必要」といった言葉を耳にすることもありますが、実際に貯金が2000万円あれば、夫婦2人で何年暮らしていけるのでしょうか。40代のうちから老後を意識し始めると、「今の備えで足りるのか」「これから何をすべきか」を具体的に知りたくなるものです。 本記事では、統計データを基に老後の家計を整理し、貯金2000万円で想定される生活期間や、40代からできる現実的な備えについて考えます。