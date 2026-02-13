ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』が19日(23:00〜)より、特別番組として3週連続で配信される。『資産、全部売ってみた』○小島瑠璃子は芸能界復帰後初の番組MC『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、この番組が芸能界復帰後初の番組MCとなる小島瑠璃