Ｆ１の公式プレシーズンテスト２日目（１２日、バーレーン）、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）が大激怒し、不満を爆発させた。テスト初日（１１日）にはランス・ストロール（カナダ）がハンドルを握り、午前中に３６周を走行するも、午後のテストでは「データの異常」が判明。そのままガレージに戻るも再びコースに復帰することはできなかった。そして迎えた２日目はアロンソがドライバーを務め、約１