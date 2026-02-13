RIIZEが、日本の新曲『Flashlight』でファンを見つめながら感じた本心を歌う。RIIZEの日本2ndシングル『All of You』には、同名タイトル曲『All of You』と収録曲『Flashlight』の計2曲が収録されている。【写真】「秋葉原に…」ショウタロウ、日本でデート風SHOT今月18日に現地でCDが発売され、同日0時にはグローバル音楽配信プラットフォームで音源が公開される。ユーチューブのSMTOWNチャンネルでは、タイトル曲のミュージック