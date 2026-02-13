日本相撲協会の相撲教習所に通う新弟子らが１３日、相撲史の一環で東京・野見宿禰（のみのすくね）神社を参拝。奉仕活動で両国国技館からの道路のゴミ拾い、境内の清掃などを行った。初場所で序ノ口優勝したモンゴル出身の旭富士（伊勢ケ浜）は４年半待って初土俵を踏んだ。史上最強の研修生として騒がれてきた逸材は、しこ名を受け継いだ宮城野親方の現役時代の「第６３代横綱旭富士正也」の名前を見つけると「俺の名前が出