ソフトバンクは１３日、宮崎キャンプで初の紅白戦を行う。さらに調整が一任されていたＳ組の柳田、山川、今宮が合流する。若手にとっては１軍生き残りをかけたアピールが必要だが、ふるいにかけられるのは３月以降となりそうだ。小久保監督は「侍組が抜けるので人数的にはこのぐらい抱えておかないとオープン戦も回らない。柳田や山川がフルで出ているわけじゃないですから。その辺は多分、今ぐらいに近い人数のまま行くことにな