新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて２月14日（土）開催の「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN」の第14節となる東京グレートベアーズ対ジェイテクトSTINGS愛知の試合を無料生中継。また、本試合の解説に、バレーボール元日本代表の福澤達哉、ゲストには俳優の近藤頌利の出演が決定した。 「ABEMA」では、J SPORTSのコンテンツを視聴できるプラン「ABEMA de J SPORT