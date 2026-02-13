日本野球機構（NPB）の榊原定征コミッショナー（82）が13日、阪神の宜野座キャンプを訪問した。メイングラウンドで藤川監督と談笑するなどして練習風景を見守った同コミッショナー。12日は金武の楽天、この日は宜野湾のDeNAキャンプを視察してきたといい「それぞれ熱のこもった練習をしているんですけど、阪神タイガースは緊迫感、緊張感があって、やっぱり強いなという印象ですね」と言及。強さの背景については「藤川監督の