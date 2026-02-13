AAAの宇野実彩子さん（39）が13日、自身のインスタグラムを更新し、11日をもってグループを脱退した西島隆弘さん（39）について、コメントを発表しました。西島さんは11日、自身の公式サイトを通じて4度目となる喉の手術を受け、長期的な治療及び療養が必要になったとして、AAAを脱退することになったと発表していました。宇野さんは、インスタグラムで「正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。でもそれ以上に、一緒に過