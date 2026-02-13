25年6月に解散したTOKIOのメンバーだった松岡昌宏（49）が13日、代表を務める「株式会社MMsun」（エムエムサン）公式サイトで、日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH!!」（日曜午後7時）を降板すると発表した。「私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ!鉄腕!DASH!!』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と日本テレビにも伝えた旨を明らかにした