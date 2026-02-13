20歳のみなさんは、誰とドライブしてみたいですか。ソニー損害保険株式会社（東京都）の「2026年 20歳のカーライフ意識調査」によると、一緒にドライブに行きたい有名人1位は五百城茉央さんでした。【写真】五百城茉央さんの振り袖姿はこちらこの調査は、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの男女1000人を対象として2025年11月にインターネットで実施されました。1位は五百城茉央さん（5.5％）、2位菅原咲月さん（5.1％）となり、乃