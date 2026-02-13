（株）SPACEWALKER（東京都港区、登記上：南相馬市）は2月12日、東京地裁より破産開始決定を受けた。申請代理人には春山俊英弁護士（HAL法律事務所、港区赤坂5−2−33）。負債総額は19億5415万円（2025年6月期決算時点）。再使用が可能な有翼ロケットや炭素繊維製タンクの開発などを目的に設立され、大学や大手重工業の技術者などと共同研究を続けてきた。新株予約権やシードラウンド、および補助金にて資金調達を実現し