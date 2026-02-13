キャスコから、新ブランドのアナウンス。「ゴルファーのクラブへの際限のないこだわりを、細部まで満たす新ブランド『ORCA STUDIO』より、飛びとフィーリングを極めたハイブリッドアイアンと、どこからでもピンを狙えるスピン性能を実現するフル鍛造ウェッジを発売します」と、同社広報。【画像】5番・7番・9番・11番を構えた顔つきキャスコと言えば『DOLPHIN』ウェッジ。イルカをモチーフにしたアベレージ層に定番のやさしいウェ