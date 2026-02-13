オーストラリアを旅行中のキム・ハヌル（韓国）が自身のインスタグラムを更新。今回はシドニーの東にあるボンダイ・ビーチを楽しむ写真を投稿した。【写真】さすが！贅肉がまるでないキム・ハヌルのアスリート的水着緩やかに湾曲した白い砂浜と高い透明度を誇る海で大人気のビーチ。3人旅を楽しむハヌルたちも水着に着替えて綺麗な海を満喫していた。3人はヒザ上まで海に入るとカメラに向かってポーズを決めたり、海辺に並んで座