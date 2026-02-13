開幕に備えるキャロウェイ勢のギア調整をキャッチ！ 政田夢乃がプロ入り以来使用してきたエース『Ai-ONE JAILBIRD MINI DB』パターから、新しい『Ai-DUAL JAILBIRD MINI』へ変更したと言う。その理由は？【画像】以前のエースと今回パターの“構えた顔”を比較「以前テストの時に2本頂いたうちの1本で、以前使っていたやつよりも構えた時の座りが良くて、直進性も以前よりすごくいいので替えました。順回転が入りやすいと感じてい