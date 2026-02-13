◇NBAレイカーズーマーベリックス（2026年2月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）の本拠地マーベリックス戦で先発出場。前半から2本の3Pシュートを決めるなど14得点の躍動。チームも1点リードして前半を降り返した。前回の試合となった10日（同11日）の本拠地スパーズ戦では、シュート不調の中で豪快ダンクを叩き込むなど6得点4リバウンド2アシストをマークした。チー