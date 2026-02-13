宮崎県延岡市は、次世代の移動手段として期待される「空飛ぶクルマ」を医療や防災の分野で実用化するための事業を２６年度から休止する。読谷山洋司前市長の肝いり事業として進められていた。予算案の説明のため１２日に記者会見した三浦市長は「国の官民協議会で空飛ぶクルマの社会実装時期が大幅にずれ込む予定となった」などと理由を挙げた。市によると、空飛ぶクルマを山間部や離島への医師派遣や、災害で道路が寸断された